“J’avais été contacté l’année passée, nous confie d’emblée Mademoiselle Luna, djette carolo bien connue des auditeurs de Radio Contact, au sujet de l’hymne olympique sorti ce mercredi 14 juillet (jour de fête nationale française : drôle !). Ils voulaient deux dj’s, un francophone et un néerlandophone, une femme et un homme déjà médiatisé de chaque côté de la frontière linguistique. Ils ont donc pensé à Regi, une méga star en Flandre car ils ont une star system là-bas, et… moi (sourire). Mais cela nous donne de la visibilité à chacun de l’autre côté du pays. J’aime surtout cette symbolique d’avoir été cherché deux artistes pour qu’il n’y ait pas de frontières et que l’on réunisse une bonne fois pour toutes la Belgique.”

Heureuse et fière d’avoir été choisie par le comité olympique belge pour signer cet hymne sportif entraînant, Delphine Luna, de son vrai nom, parle toutefois de leur petite déception sur ce projet. “Le 17 mars 2020, on devait faire une présentation officielle devant le Roi, la reine, les ministres, etc. Soit quatre jours après le début du confinement. Mais on est heureux d’avoir que le COIB ait gardé la même équipe pour cette année !”

Un morceau qui retentira dans le stade pour la présentation des athlètes le 23 juillet et lors de chaque médaille belge. Belle récompense !