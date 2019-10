"La diversification de ce troisième album est une vraie volonté, nous confesse Black M au sujet d’Il était une fois, loin de l’enchaînement de tubes auquel il nous avait habitué. C’est pour choquer et faire le contre-pied de tout ce qu’on a l’habitude d’entendre de moi. Et surtout c’est pour montrer que c’est une partie de moi aussi puisque je ne l’ai pas inventé. Ce n’est pas quelque chose qui est nouveau, c’est juste nouveau pour le public. En général, on m’a connu avec ‘Sur ma route’, ‘Madame Pavoshko’, ‘La Légende Black’, ‘French kiss’, etc. Et tous ces tubes-là sont mis en avant. Mais, derrière, il y a toujours du contenu avec des messages. Comme ça n’a pas été mis en avant sur les deux premiers, j’ai voulu rectifier le tir ici, consciemment."

