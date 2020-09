Moins de deux ans après la sortie de J’ai quelque chose à vous dire, David Hallyday s’apprête à sortir son nouvel album. Imagine le monde sera disponible le 27 novembre, annoncé ce mercredi par la sortie du single "Ensemble et maintenant". Nous avons pu écouter en exclusivité quatre titres sur les onze annoncés. C’est certain, les fans vont être aux anges. Et il y a de la pêche.

Ce quatorzième disque est pourtant né dans le contexte très particulier que l’on connaît. "J’ai l’impression de revivre après cette période compliquée pour tout le monde, nous confie-t-il par téléphone. J’ai pu finir mon projet, dire ce que je voulais dire. La vie reprend et la musique continue. Ça, c’est la bonne nouvelle."