Après avoir donné sa superbe voix aux tubes de Rihanna ("Monster"), David Guetta ("Say My Name"), Pitbull ("This is not a Drill") ou encore Eminem ("The Monster"), G-Easy "Me, Myself&I") et l’ex-One Direction Louis Tomlinson ("Back to You"), Bebe Rexha - qui totalise plus d’un milliard de vues sur tous ses hits réunis - a enfin sorti son propre album solo. "Un album prend énormément de temps à faire", confesse l’artiste - qui avait été jugée "trop grosse" par les stylistes aux derniers Grammy Awards - au sujet de son premier disque, Expectations. "J’étais un peu bloquée dans cette industrie musicale qui veut faire à sa sauce alors que j’avais besoin de m’exprimer comme je le désirais."

(...)