"Nous avons composé No One Knows à Amsterdam il y a un peu plus d’un an, explique le célèbre dj et producteur belge qui, après un remix de No Time to Die de Billie Eilish (l'hymne du nouveau James Bond), collabore donc ici avec le producteur canadien Famba et la chanteuse/influenceuse suisse Chiara Castelli. L’ambiance et la complicité dans le studio étaient telles qu’il n’a fallu que quelques heures pour boucler la démo. C’est un peu plus électro que ce que je fais habituellement mais je suis très fier de montrer cette nouvelle facette. Je suis très heureux de pouvoir enfin sortir ce morceau. La mélodie est dans ma tête depuis si longtemps que j’ai hâte de pouvoir la partager avec le monde entier." Et voilà qui est chose faite depuis vendredi dernier, avec un clip à l'atmosphère futuriste en prime. Henri Pfr et Chiara Castelli y sont affublés de masques mais pas ceux que vous croyez...

© Vlad VDK



En lingerie, Enjoy Phoenix -la copine d'Henri PFR- a lancé ce mouvement sexy

Les "Reels" (ou réels) sur Instagram permettent de créer des vidéos amusantes à partager en story ou ailleurs. Un nouveau format qui permet d'enregistrer et modifier des vidéos multi-clips de 15 secondes avec du son, des effets, et en utilisant de nouveaux outils de création. Lorsque son homme a alors sorti son nouveau hit, cela a donné des idées à Enjoy Phoenix. "Aujourd’hui est un jour spécial, écrit ainsi Maria Lopez, de son vrai nom, sur son compte Instagram. Mon amoureux vient de sortir un nouveau son après 1 an de travail. Pour la petite info, il m’a fait écouter une ébauche de ce morceau l’année dernière sur la route de Coachella, j’étais une des premières à l’entendre. Bref j’ai pas pu m’empêcher d’en faire un réel et une petite transformation. Bravo encore @henripfr , c’est de loin mon morceau préféré et j’ai hâte de t’entendre le jouer en festival. Vous aussi faites vos transformations sur cette musique."

En se transformant de manière sexy (passant d'un visage naturel et d'une tenue tout aussi matinale au maquillage et au corset fin), la célèbre Youtubeuse aux plus de 5 millions d'abonnés a ainsi lancé un sorte de nouveau challenge sur l'hymne pop et sensuel de son compagnon. No One Knows amène alors les fans à se transformer sur le groove électro de notre compatriote et nouveau locataire des célèbres fauteuils rouges de The Voice Belgique. Henri PFR a partagé certains de ces "Reels" sur son compte Instagram.