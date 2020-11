Normalement disponible partout dès le 15 janvier prochain, la nouvelle chanson de Britney Spears est à la vente en vinyle depuis une semaine. Où ça ? Sur le site d’Urban Outfitters dans le cadre d’une campagne de la marque, à savoir une opération "S11ngles Day" pour vendre 11 titres de 11 artistes différents au format vinyle, à 16,98 dollars chacun. Le problème, c’est que la popstar n’aurait pas donné son approbation pour cette action. Ses fans appellent dès lors au boycott du titre inédit de leur idole sour la bannière du hashtag #freebritney.

"Son père la contrôle ainsi que tout ce qui l’entoure, dont son héritage musical, s’insurge un internaute. Un autre ajoute ceci : "Je ne supporte pas les gens qui se font de l’argent en exploitant le nom de Britney."

Ces derniers temps, l’interprète de "Baby One More Time" invoque davantage les problèmes de la tutelle dont elle est l’objet que des soucis musicaux. En effet, le père de Britney Spears gère sa carrière et ses dépenses depuis 2008 et ses déboires psychologiques. Sa demande d’arrêt de cette tutelle lui a été refusée par la justice californienne le 10 novembre dernier. L’Américaine de 38 ans reste donc sous l’autorité de son paternel encore au moins jusqu’au 1er février 2021, ce qui ne plaît pas à la principale intéressée ni à ses fans, déjà alarmés par ses soucis de santé récents. La pop star n’a d’ailleurs pas fait la promotion de son "Swimming In The Stars" sur ses propres réseaux sociaux.