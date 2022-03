Renaud est de retour. Trois ans après Les mômes et les enfants d’abord, son dernier album en date, et l’anecdotique parenthèse “Corona Song” lancée pendant la pandémie, il a dévoilé le premier titre de Métèque, son nouveau disque à paraître le 6 mai prochain.

Pas de chansons originales en vue sur ce disque mais des reprises, dont ce premier single accompagné de son clip : “Si tu me payes un verre”. Le titre est signé Cris Carol pour la musique et Bernard Dimey pour les paroles. Ce dernier est l’auteur des textes de “Syracuse” (Henri Salvador) et de “Mon truc en plume” (Zizi Jeanmaire) pour ne citer que ces deux titres. Il a été chanté par les plus grands, d’Yves Montand à Charles Aznavour et même par Iggy Pop !

“Si tu me payes un verre” fait partie des classiques de Serge Reggiani qui a popularisé cet air dans les années 70.

