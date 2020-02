Le groupe de rock new-yorkais est sur le point de faire son grand retour.

Hier soir lors d’une soirée en soutien au candidat à la primaire démocrate Bernie Sanders, les Strokes ont annoncé la date de sortie de leur prochain album baptisé The New Abnormal. Celui-ci est programmé pour le 10 avril prochain. Il s’agit de leur premier opus depuis 2013 avec Comedown Machine. Entre temps, la formation américaine avait publié l’EP Future Present Past en 2016.

Après avoir interprété certains de leurs titres phares, les membres ont aussi dévoilé deux morceaux inédits : Bad Decisions et At The Door. Le clip pour ce dernier vient d’être mis en ligne. Dans quelques jours, le groupe mené par Julian Casablancas entamera sa tournée en Europe et sera de passage le 2 juillet en Belgique au festival Rock Werchter.