La date de sortie du nouvel album de Lady Gaga, "Chromatica", dévoilée !

Voici quelques semaines à peine, Lady Gaga annonçait la sortie de son tout nouvel album le 10 avril. Avant de la postposer, en raison de la pandémie de Covid-19. Mais l’attente va bientôt prendre fin pour tous ses fans. "Le voyage continue, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Vous pourrez officiellement me joindre sur #Chromatica le 29 mai." Ce sixième album de Lady Gaga, sur lequel chanteront aussi Ariana Grande, Elton John et Blackpink, comprendra seize morceaux, dont le tube déjà dévoilé sur les ondes des radios en février et téléchargé depuis 300 millions de fois, "Stupid Love".