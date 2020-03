Après le succès de la bande originale de A Star Is Born, Lady Gaga est déjà de retour avec son sixième album baptisé Chromatica. La chanteuse de 33 ans vient de dévoiler la très attendue date de sortie après plusieurs semaines de suspense : il paraîtra le 10 avril.

"Stupid Love", premier extrait de cet opus de 16 plages a déjà été partagé vendredi dernier. Le titre rappelle d’ailleurs son tube "Born This Way" qui date de 2011, au niveau du rythme et de l’imagerie.

Au micro de l’animateur Zane Lowe d’Apple Music, l’artiste s’est épanchée sur la signification du nom de son album : "Je vis sur Chromatica. J’ai trouvé la Terre, je l’ai supprimée. La Terre est annulée, je vis sur Chromatica". Ces informations laissent planer davantage de mystère…