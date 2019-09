L’automne s’annonce chargé pour les fans de Mylène Farmer. Le 7 novembre sortira en salle le film retraçant la série de concerts qu’elle a donné en mai et en juin à la Défense Arena, à Paris. Et avant cela, ils auront droit à l’album enregistré en public. Il sera disponible le 18 octobre et s’intitulera Live 2019.

Il totalisera 22 titres répartis sur deux CD (avec un livret de 32 pages) ou trois vinyles. Une édition collector en version coffret est également annoncée. Seul manque à l’appel le DVD – ou Blu-ray – qui paraîtra certainement après la diffusion du film.

La sortie des albums enregistrés en public de la flamboyante rousse sont des événements au même titre que ses disques studio. Le Live à Bercy, retraçant sa tournée de 1996 est à ce jour l'enregistrement public d'un artiste francophone le plus vendu de l'histoire en France avec près d'un million de copies écoulées. Le dernier en date, Timeless 2013, s'est lui vendu à 20000 exemplaires.

Tracklist de Live 2019:

CD 1

1. Coming from the vortex

2. Interstellaires

3. Sans logique

4. Rolling Stone

5. Pourvu qu'elles soient douces

6. Stolen car

7. Des larmes

8. California

9. M'effondre

10. L'Ame Stram Gram

11. Hard Hip Hop



CD 2

1. Un jour ou l'autre

2. Ainsi soit-je

3. Innamoramento

4. Sans contrefaçon

5. Histoires de fesses

6. Sentimentale

7. Désenchantée

8. Rêver

9. Je te rends ton amour

10. FTHA / C'est dans l'air

11. L'Horloge

