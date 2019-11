L’édition 2019 de l’une des plus grandes cérémonies récompensant la scène musicale a eu lieu hier soir.

Les MTV Europe Music Awards récompensaient le meilleur de la musique dimanche soir à Séville, en Espagne. La jeune chanteuse californienne Billie Eilish a été couronnée meilleure révélation et interprète de la meilleure chanson avec "Bad Guy". En septembre dernier, son titre était parvenu à détrôner le tube "Old Town Road" de Lil Nas X qui était resté plus de 19 semaines en tête des classements américains et avait ainsi décroché le record de longévité.

Depuis le succès de son premier titre "Ocean Eyes" en 2017, l’artiste de 17 ans est devenue l’une des chanteuses les plus en vogue ces derniers temps. Elle comptabilise plus de 45 millions d’auditeurs par mois sur Spotify et collabore avec d’autres figures de proue comme Justin Bieber et Khalid. "Je vous remercie énormément pour ce prix de la meilleure chanson, je vous adore !", s’est-elle exclamée dans une vidéo diffusée durant la cérémonie. Elle a également profité de l’occasion pour inciter ses fans à participer à la prochaine grève mondiale pour le climat le 29 novembre prochain.

Les autres grands gagnants de cette édition sont le chanteur canadien de 21 ans Shawn Mendes qui a remporté le titre de meilleur artiste et la reine de la pop Taylor Swift qui a remporté celui de meilleure artiste américaine et a été récompensée pour le meilleur clip avec "Me !". Le groupe coréen phénomène BTS a lui reçu le prix du meilleur concert et des meilleurs fans, pour la deuxième année consécutive. L’ancien leader d’Oasis, Liam Gallagher a été honoré du tout premier prix Rock Icon. "Je voudrais féliciter MTV pour avoir reconnu mon génie", a-t-il glissé. Nommée dans sept catégories, Ariana Grande, est, elle, rentrée bredouille.

Le prix du meilleur artiste belge a été attribué à la DJ habituée de Tomorrowland, MATTN. Connue pour son titre "Café Del Mar 2016", elle était en compétition avec le duo Blackwave., l’anversois Tamino, le rappeur Zwangere Guy et le jeune talent IBE découvert dans "The Voice Van Vlaanderen". Kendji Girac a lui été sacré meilleur artiste français.