"J’ai commis une rumba, en amont du transfert d’Eden Hazard au REAL Madrid, a écrit le chanteur bruxellois Marka sur Facebook. Et si il n’y va pas ?… Et ben j’aurai commis une rumba, en amont d’un nouvel album."

Après quelques hymnes à l’adresse des Diables rouges, le père d’Angèle et Roméo Elvis continue de chanter son amour du ballon rond avec cette chanson sortie non pas sur les terrains de foot mais sur les plateformes de streaming. Elle préfigure un futur disque.

Au menu ? Une rumba en espagnol qui va droit au but. "Je lance des ballons dans les airs/Que la pluie belge ne me quitte pas/Je joue avec passion/Comme le chantait Julio Iglesias." Par ces paroles, l’indéfectible supporter du RWDM a décidé de mettre à l’honneur l’un des plus grands footballeurs belges de l’histoire, Eden Hazard, vainqueur de la finale de l’Europa League pendant laquelle il a inscrit un doublé avec Chelsea face à Arsenal.

Marka s’est inspiré du futur transfert - qui ne cesse d’être annoncé et démenti - du Blues et capitaine des Diables rouges pour sa chanson : "Un sourire permanent/La valeur des meilleurs/Avec l’esprit conquérant/Avec des courses, des buts et des passes/ Direction le Sud depuis le Nord/Pour pouvoir travailler/Sans autre passeport/Ainsi soit-il, Eden Hazard."