Les records sont faits pour être battus. Mais ceux qui tombent en ce moment dans le domaine de la musique relèvent de l’improbable. Il y a quelques semaines à peine, Ariana Grande pulvérisait celui du plus grand nombre de vues enregistrées en 24 heures - 55,4 millions - lors de la sortie de son clip "Thank U, Next". Le 4 avril dernier, elle était détrônée par celui de "Kill This Love" du groupe de K-pop 100 % féminin Blackpink. 56,7 millions de vues en deux tours d’horloge ! Et la semaine dernière, ce même record a été atomisé par BTS, l’autre fleuron, masculin celui-ci, de la pop coréenne dont le clip de "Boy With Luv’" a été vu… plus de 78 millions de fois en 24 heures ! À ce jour, BTS classe trois de ses titres parmi les dix clips les plus vus en 24 heures sur YouTube.

Ce nouveau single est la rampe de lancement rêvée pour le nouvel album du groupe, Map Of The Soul : Persona, qui est également sorti il y a une semaine et qui avant même sa sortie avait déjà été précommandé à 2,6 millions de copies. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, (...)