"Il fallait que je sorte vite un 4e album après la sortie 3e, nous confie d’emblée le chanteur "Gitano" au sujet de son nouveau disque Mi Vida, aux sonorités latines et qui sentent bon l’été. Les artistes, quand ils sortent un album, ils ne voient pas le temps passer. J’ai l’impression d’avoir sorti Amigo l’année dernière alors que cela faisait deux ans que je n’avais plus rien sorti. Pour les fans, c’est trop long. Du coup, il était important de revenir vite car cela me manquait mais surtout avec un 4e opus un peu plus évolué. Car obligatoirement j’ai grandi. Je m’améliore à chaque fois que je fais des chansons et plus je chante, plus je voyage."

Dans le premier single, "Habibi", on sent en effet que quelque chose a changé chez Kendji.