La Belgique aurait dû applaudir Lang Lang, le pianiste chinois superstar, en octobre 2021. Hélas, pas de prestation sur la scène de Bozar à Bruxelles à cause du Covid. Heureusement, les fans noir-jaune-rouge ont la possibilité de le saluer à un saut de puce de la frontière puisqu’il se produit à Lille ce 24 janvier.

Lang Lang est l’un des rares pianistes dits classiques connus du grand public. Et pour cause. Il a joué pour le Président Barack Obama, le Pape François, ou encore la Reine Elizabeth II, accompagné des plus grands orchestres et chefs d’orchestre au monde, il a donné des concerts à guichets fermés aux quatre coins du globe.

Qui a joué devant des milliards de téléspectateurs à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des J.O. de Pékin en 2008 ? Lang Lang. Qui a également participé à la première partie de la finale de la coupe du monde 2014 au Brésil ? Lang Lang ?

Aux Grammy’s Awards, il a joué avec Metallica, Pharell Williams ou encore Herbie Hancock. Récemment, il a également été invité à l’inauguration de l’Exposition Universelle à Dubaï.

Ce 24 janvier, il s’attaque à Lille aux « Variations Goldberg » de Bach considérées par les pianistes comme l’Everest de leur profession. Ne le ratez pas car sa tournée européenne touche à sa fin. Malheureusement sans avoir pu s’arrêter en Belgique.

Lang Lang en concert le 24 janvier à 20 heures

Salle : Le Nouveau Siècle à Lille

Infos et réservations : www.gdp.fr/fr_FR/offre/12470145/lang-lang