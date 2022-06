Quatre nouveaux artistes seront présents le jeudi 18 août : Hindu Radio DJ's, The Sore Losers, Willy Organ XL et Lander & Adriaan. Ils partageront l'affiche avec Coely, Eva De Roo & Double D, Froukje, Stikstof, entre autres.

Le métalcore de While She Sleeps et Fleddy Melculy secouera les festivaliers du vendredi. Nothing But Thieves, Klaps, Anfisa Letyago, OGENN, Pitou et DJ St.Paul seront également de la partie et viennent compléter la programmation d'une journée qui compte déjà Slipknot, Cypress Hill, Tamino, Pendulum (live) ou encore Goose et James Blake.

Le samedi 20 août, les artistes annoncés précédemment, dont Tame Impala, Charlotte De Witte, Limp Bizkit, GAYLE et Sean Paul, seront rejoints par Mooneye, Al-Qasar, De Staat, Kill Birds et killthelogo. Côté DJ, les festivaliers pourront danser sur les sets de Séa et Eppo Janssen & Friends.

Le groupe de jazz bruxellois ECHT ! ainsi que HEISA et Lalma, les DJ sets de Naethan, Slow Crush, Biesmans et Axel Haube, la musique pop de Milo Meskens et les visages de Studio Brussel Stijn Van De Voorde et Thibault Christiaensen viendront clore le festival dimanche 21 août en compagnie de Arctic Monkeys, Bring Me The Horizon, Glass Animals, Oscar & the Wolf et Sigrid, entre autres. La soirée se terminera, comme chaque année, par le traditionnel feu d'artifice.