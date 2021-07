Depuis jeudi, ça sentait le roussi du côté d’Hasselt. Après avoir suspendu le montage des installations et la vente de tickets, le Pukkelpop a annoncé ce vendredi matin jeter l’éponge. Après Tomorrowland, c’est le second des deux grands événements musicaux de masse de l’été en Belgique qui passe à la trappe. En cause : le manque de clarté des décisions prises par les autorités fédérales. “À l’origine, c’est-à-dire après la réunion du comité du 16 juin, un test PCR négatif de moins de 72 heures était suffisant. Lundi dernier, plus d’un mois après les directives originelles, le délai a soudainement été rabaissé à 48 heures. Ce n’est absolument pas un détail anodin lorsqu’il s’agit d’organiser un événement de la taille de Pukkelpop”, ont fait savoir les organisateurs.

S’ajoute à cela les incessants changements concernant la validité ou non des tests antigéniques. “Nous nous préparions initialement à une capacité de 7000 tests par jour sur le site du festival. La modification de la durée de validité du test antigénique rapide et du test PCR signifie que nous devrions tripler la capacité de test. Pour mettre ces chiffres en perspective, il s’agit de 21 fois la capacité du centre de test Park Spoor d’Anvers les jours de grande affluence.” Dans ces conditions, jeter l’éponge s’imposait.

Pour Damien Dufrasne, le patron de Dour et de la Fédération des Festivals Wallonie-Bruxelles, le Pukkelpop annulé est synonyme de catastrophe. Il réagit.