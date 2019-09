Il a suffi de deux albums et d’une poignée de singles et autres collaborations pour que Niska se hisse parmi l’élite du rap hexagonal. À 25 ans seulement, le rappeur de l’Essonne est désormais un cador. Sa première plaque est disque de platine en France, la deuxième, Commando, disque de diamant (plus de 560 000 exemplaires vendus !), et la troisième, Mr Sal suit les mêmes traces. Il est déjà certifié or chez nous et en tête de l’Ultratop.

Même si les sonorités ont légèrement évolué, sa trap mâtinée d’influences africaines évoque toujours son quotidien, le monde qui l’entoure et surtout le succès qui est désormais le sien.

