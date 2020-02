30 ans après "Mais vous êtes fous" , le rappeur bruxellois sort un nouveau single inattendu.

Papa, je te demande pardon/Si je te déçois depuis longtemps/Mais même si ton sang coule dans mes veines/Je suis loin de posséder ton talent ", chante ainsi - dans "J’voulais la même vie que toi" - le rappeur bruxellois de 51 ans. "Mais je voulais la même vie que toi/Mais je n’y arrive pas non non."

Des paroles de plus en plus dures et de plus en plus fortes. "Papa, je t’appelle pour te dire que c’est la dernière fois qu’à travers les médias, tu entendras parler de moi/J’ai tout tenté, je sais que je ne suis pas le fils dont tu rêvais/Pas la peine, il n’y a plus d’espoir/J’ai fait tout ce que je pouvais, je sais plus quoi faire de ma vie. "