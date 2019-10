Musique Le chanteur sortira son album "sur l’enfance" le 29 novembre.

En juillet dernier, à nos confrères du Parisien, Renaud faisait quelques confidences sur son prochain album, Les Mômes et les Enfants d’abord. "Il y a un peu d’humour. Il va en faire râler plus d’un parce qu’il y a plein de gros mots. Les enfants adorent les gros mots. Mais c’est plus un album sur l’enfance qu’un album pour enfants", nuançait-il.

Depuis, les innombrables "potos" du chanteur comptaient les jours avant le grand, qu’ils espéraient pouvoir situer quelque part avant Halloween. C’est que le chanteur (ex ?)-énervé avait semé quelques petits cailloux sur les réseaux sociaux, donnant notamment rendez-vous à ses fans "en fin de semaine". L’affaire était donc entendue : l’album serait dans les bacs ce week-end.

(...)