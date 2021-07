Outre le manque d'audience cette année en raison de la crise sanitaire, l’absence du public a également eu une conséquence fâcheuse sur la somme récoltée par Les Restos Du Cœur à l’issue de ce concert caritatif. On parle d'environ 4,2 millions d’euros perdus par l’association. Sans compter qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, à savoir un million de personnes supplémentaires en France en 2020 pour 5,5 millions d'individus au total.



Il y a de l'espoir pour 2022



Si les parts de dons de 2020 avaient été largement supérieures à celles de 2019 (90 millions contre 82 millions) et aussi qu'une aide européenne finance désormais un repas sur trois, cela ne résout en rien le problème de la suppression de la billetterie. Sachat que 10% du budget des Restos proviennent des Enfoirés, il n'est pas sur que la vente des CD et DVD (un acheté = 17 repas distribués) pourra compenser les pertes engendrées.



Sur Twitter, le compte officiel des "Enfoirés" vient toutefois d'annoncer une bonne nouvelle: "En 2022, les Enfoirés se produiront à la Sud de France Arena de Montpellier du 20 au 24 janvier inclus pour 6 représentations exceptionnelles (double séance le dimanche 23/01) […] Compte tenu du contexte sanitaire, les places pour les concerts des Enfoirés 2022 seront toutes en "assis" avec 4 catégories. Attention jauge limitée. Restez connectés pour connaître la date d’ouverture de la billetterie à la rentrée !"