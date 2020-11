Détracteur, repens-toi. Oui, toi ! Toi qui vouais AC/DC aux flammes de l’enfer il y a quatre ans suite à la sortie de Rock or Bust. L’heure est venue de te faire pardonner car voici Power Up, un irrésistible rouleau compresseur qui remet les pendules à l’heure. À ta décharge, il faut bien admettre que l’essai précédent, malgré ses 2,8 millions d’exemplaires vendus en 2014 – septième meilleure vente mondiale – et sa place de numéro 1 dans douze pays, n’était pas la fête attendue.

Essoufflement ? Manque d’inspiration ? La réponse est peut-être plus simple et à aller chercher dans les turpitudes qui agitaient le groupe australien à l’époque. Rock or Bust est le premier disque réalisé sans Malcolm Young.