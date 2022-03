Le premier a eu lieu samedi à l’Emblematik Festival de l’Espace Magh à Bruxelles et plus tard dans la soirée à la 90’s du Country Hall de Liège. Sur leurs réseaux sociaux, le trio de cinquantenaires était ravi de se retrouver pour un retour "fracassant". Benny B, Abdel Hamid Gharbaoui de son vrai nom, nous assure qu’il ne s’agit toutefois pas d’un retour à proprement parler. "On refait juste des scènes à nous trois, à la demande", confie l’interprète de " Mais vous êtes fou ? "