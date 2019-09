Eddie Money, prolifique rockeur américain connu pour plusieurs tubes dans les années 1970 et 1980 comme "Take Me Home Tonight", est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé vendredi le magazine spécialisé Variety, citant sa famille.

Money, qui comptait aussi parmi ses grands succès "Two Tickets to Paradise" et "Baby Hold On", avait révélé en août qu'il se battait contre un cancer avancé de l'oesophage.

"La famille Money a le regret d'annoncer qu'Eddie est paisiblement décédé tôt ce matin", selon un communiqué. "Nous sommes reconnaissants pour le fait qu'il vivra pour toujours par le biais de sa musique".

Né Edward Joseph Mahoney à Brooklyn le 21 mars 1949, le chanteur-compositeur avait rencontré le succès avec des clips pleins d'humour aux débuts de la chaîne MTV.

Ces dernières années, une émission de téléréalité sur Money et sa famille avait évoqué ses problèmes de santé.

En 2001, il avait rejoint un programme pour tenter d'en finir avec l'alcoolisme.

Avant d'apprendre qu'il avait un cancer, Eddie Money préparait un nouvel album en studio qui aurait été son douzième. L'artiste avait annulé sa tournée prévue pour l'été 2019 pour se concentrer sur sa santé.