Nos plaines et autres lieux de concerts en extérieur ne resteront pas silencieux pour la seconde année consécutive cet été. Un coup d’œil sur le planning permet de constater qu’il y a quasiment un festival à se mettre dans les oreilles par semaine en juillet et en août. Certes, en version plus intime mais cela reste de la musique et pas des organisation au rabais. Loin de là même. Et encore, on attend de voir ce que le Pukkelpop va sortir de son chapeau, lui qui annonce une jauge pleine et s’apprête à mettre en vente ses tickets au prix normaux. Mais pour quelle affiche ?

Parmi les irréductibles qui n’ont jamais baissé les bras, même lorsque plus personne ne misait un sou sur la tenue des grands rassemblements cet été, il y a les organisateurs du Ronquières Festival. Leur ténacité est récompensée puisque l’événement aura lieu. Avec une affiche XXL, s'il vous plaît.

Déplacée le week-end des 14 et 15 août, la manifestation va se dérouler de la même manière que les annéesprécédentes, à ceci près que des mesures Covid seront de rigueur : test PCR ou vaccination. L’objectif étant bien entendu d’assurer la sécurité des participants. Mais sans masque et distanciation sociale !

Quant à l’affiche, les organisateurs ont réussi un tour de force pour proposer ce qu’ils offrent habituellement à leurs festivaliers. Parmi les noms confirmés pour le samedi 14 août, épinglons Roméo Elvis dont on attend un nouvel album tout prochainement, les Français Pomme et Dyonysos. Mais aussi The Magician, Black Box Revelation, Ico, l’infatigable Sharko et Charles. Le dimanche, place à Woodkid, Aaron, L’impératrice, Deluxe, La femme, Bon entendeur, 47Ter, Lola Marsh et Aurel.

Ce n’est là qu’un avant-goût, d’autres noms vont s’ajouter à l’affiche qui comme les organisateurs l’annoncent sent bon le monde d’avant.

La billetterie ouvrira ses portes le 23 juin via le site du festival : www.ronquieresfestical.be. Les tickets achetés pour l’édition 2020 qui a été annulée restent valables pour cet été ou peuvent être transformés en vouchers pour 2022.