C’était un des secrets les mieux gardés mais Europe 1 vient de révéler l’endroit exact où se trouve la sépulture de Michael Jackson. Celle-ci se trouve dans l’immense cimetière de Forest Lawn, au nord-est de Los Angeles. L’ensemble compte plus de 250 000 tombes réparties sur 300 hectares et d’illustres occupants. C’est là que reposent, entre autres, Walt Disney, Buster Keaton, Humphrey Bogart, Clarck Gabel, Stan Laurel ou encore une des personnes les plus proches du chanteur : Elizabeth Taylor.

C’est le hasard qui a permis à Europe 1 de découvrir cet endroit pourtant accessible au public puisque pas moins d’un million de visiteurs se rendent chaque année à Forest Lawn pour arpenter ses allées. Car tout avait été organisé pour que le lieu reste secret. Lors des funérailles du chanteur, après l’immense cérémonie publique organisée au Staples Center de la Cité des Anges, des obsèques privées s’étaient déroulées dans la plus grande discrétion, loin des caméras, des curieux, des journalistes, etc. L’endroit était même interdit de survol et un faux cortège mortuaire avait quitté les lieux pour tromper les plus intrépides.

C’était sans compter sur le correspondant de la radio française à Los Angeles et surtout un de ses ancêtres, un acteur autrichien décédé en 1943 aux États-Unis. C’est en voulant se rendre sur sa tombe l’an dernier, lors de la Toussaint, que le journaliste a eu la surprise de découvrir que la crypte où repose son arrière-grand-oncle n’était plus accessible librement. Non seulement elle était fermée explique-t-il, mais un interphone avait été installé, de même que des caméras de sécurité et des gardes.

Intrigué, Benoît Clair, le reporter d’Europe 1, a enquêté sur les raisons d’un tel déploiement de sécurité. C’est comme ça qu’il a découvert que Michael Jackson repose dans la crypte en question, dans un caveau de marbre blanc de cinq mètres de long sur trois de large et deux de haut. Trois vitraux l’éclairent et les initiales M.J.J y sont inscrites pour "Michael Joseph Jackson", le nom du roi de la pop.