Bad buzz pour le sosie vocal de Johnny Hallyday. Avant même de débuter sa tournée. Autrefois adulé par les fans du rocker qui revoyaient sur scène leur idole avec son spectacle hommage La voie de Johnny, ces derniers semblent rebrousser poil au sujet du gagnant de La France a un incroyable talent.

En cause ? L’affiche de sa tournée, qui doit sillonner toute la France (et plus que probablement aussi la Belgique bientôt), justement. Le chanteur breton de 35 ans y apparaît une guitare à la main, au milieu du désert. Cette image ressemblant étrangement à la pochette de l’album Gang, l’un des plus gros succès de Johnny Hallyday, cela ne plaît pas trop aux fans de Johnny comme le fait que le nom du Taulier soit écrit de manière beaucoup plus visible que celui de Jean-Baptiste.

Cette initiative de Jean-Baptiste Guegan et sa production a d’ailleurs provoqué la colère de Jean-Claude Camus, le producteur historique du premier mari de Sylvie Vartan. "Une honte cette affiche", a-t-il fustigé sur sa page Instagram. Mais le producteur de 80 ans est loin d’être la seule personne offensée par cette affiche. "Scandaleux !, écrit un internaute. Ça frise l’usurpation d’identité ! Je ne comprends même pas que les deux aînés qui revendiquent à tout va leurs droits sur l’image de leur père tolèrent pareilles choses." "Envie de vomir devant cet escroc !!, renchérit un autre. Pourquoi personne ne le lui interdit ?"

Enfin, comme il nous l’expliquait lui-même en interview en mars dernier, ce ne sera pas la première ni dernière fois qu’il sera critiqué. Que ce soit par les aficionados ou par le clan Hallyday.