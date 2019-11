C’était le spectacle de cette fin d’année. Annoncé avec fracas, L’Idole des jeunes et ses 3 millions d’euros de budget devait rendre hommage à Johnny Hallyday à travers ses chansons jouées et chantées sur scène par de nombreux interprètes. Il devait être donné au Casino de Paris puis à Forest National en mai prochain. Mais tout est tombé à l’eau. L’événement est purement et simplement annulé, y compris les deux dates de chauffe programmées au Théâtre royal de Mons les 4 et 5 décembre.

(...)