L’artiste français est de retour avec un troisième album,

Pour son troisième opus baptisé Everything Will Grow Again, le DJ caennais, que l’on surnomme "le nouveau génie de scène électronique française", a voulu retrouver ses racines. Théo Le Vigoureux, alias Fakear, délaisse les arrangements plus pop pour revenir à un son plus organique, en communion avec la nature qui l’inspire depuis le début. Propulsé par le méga tube "La Lune rousse" en 2014, il préfère désormais s’inscrire dans l’héritage plus expérimental de Bonobo, Jon Hopkins ou de Four Tet.