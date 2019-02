YouTube l'a cherché et a dressé une liste des chansons d'amour les plus populaires sur YouTube dans notre pays à l'occasion du 14 février.

Les pétales de roses, les lettres d'amour et les bougies ne devraient pas manquer le jour de la Saint-Valentin. Un soupçon de musique aide aussi à créer une atmosphère romantique. Mais quelles sont les chansons d'amour préférées des Belges ? YouTube l'a cherché et a dressé une liste des chansons d'amour les plus populaires sur YouTube dans notre pays à l'occasion du 14 février.

Que Axelle Red, Barry White, Aerosmith, Whitney Houston et Umberto Tozzi, entre autres, touchent une corde sensible avec leurs chansons, ne vous surprendra pas. Mais que le boys band *NSYNC soit en tête de liste en Belgique, on ose dire que c'est remarquable. This I Promise You' est un succès de l'an 2000, mais il est regardé 445% fois plus le jour de la Saint Valentin que les autres jours. C'est donc l'ultime tube de la Saint-Valentin pour les Belges. "19 ans après la sortie de leur chanson, Justin Timberlake et son groupe continuent à faire battre nos coeurs le jour de la Saint-Valentin. Les belles paroles, combinées au visage angélique de Justin, ne laissent pas indifférents de nombreux Belges. Personnellement, j'aurai aimé y voir « Je t'aime à l'Italienne », c'est dommage que Frédérique François ne soit pas dans le top 10 cette année" conclut Michiel Sallaets, Communications Manager chez Google.



Le top 10 complet se trouve ci-dessous :

Pique des vues pendants la Saint-Valentin (par rapport au nombre moyen de vues quotidiennes en 2018)



(+ 445%)







When a Man Loves a Woman/ Michael Bolton





If I Were a Boy/ Beyonce









You're The First, The Last, My Everything/ Barry White





Parce que c'est toi / Axelle Red

(+ 105%)







Ti amo / Umberto Tozzi





Right Here Waiting / Richard Marx







I Will Always Love You / Whitney Houston

(+ 43%)







You're Beautiful/James Blunt

(+ 31% )







I Don't Want to Miss a Thing/ Aerosmith