Le DVD du concert des Vieilles canailles rassemblant Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc est enfin sorti.

Le projet a failli ne jamais voir le jour pour des questions de droits, chacune des trois Vieilles canailles étant signée par une maison de disques différente (Warner, Sony et Universal). Mais la raison a fini par prévaloir, de même que l’appel du business, ne soyons pas hypocrite. Qu’importe, l’essentiel est là: voici Johnny, Schmoll et Jacquot réunis sur un DVD pour 24 titres et près de deux heures d’un spectacle exceptionnel. Car comme le dit Eddy Mitchell dans le bonus, “On en rêvait mais de là à y croire, non”.

Valéry Zeitoun, à l’origine de cette initiative sans précédent, l’explique : “On n’a rien à envier aux Américains. Des crooners, on en a. Des stars, on en a aussi. Sauf qu’on n’a pas cette culture de réunir de grands artistes pour faire de grands shows.” Les Vieilles canailles sont là pour prouver que c’est possible.

Enregistré le 24 juin 2017 à Bercy, Paris, le DVD rassemble l’intégralité du spectacle donné ce soir-là. Trois amis, 22 musiciens, 22 tubes pour un concert historique, voilà qui résume l’affaire à merveille. On se délecte dès l’entrée des Vieilles canailles sur “Les Playboys” de Jacques Dutronc.

Un bonus un peu court

Pas cabotins pour un sou, Johnny, Eddy et Jacques font le show. Les voix et la musique sont évidemment au rendez-vous mais aussi les vannes distillées tout au long de la prestation. Et toute l’espièglerie de Johnny qui est pourtant malade ; même le baiser sur la bouche que lui fait Dutronc. Cinq mois plus tard à peine, il rendait son dernier souffle à Marnes-la-Coquette. Rétrospectivement, quand on connaît l’état dans lequel il était, sa performance force le respect. Il envoie du lourd vocalement et plus les titres défilent, plus il en impose. C’est plus que du professionnalisme, c’est la marque d’une estime profonde du public. Car rappelons-le, c’est à son initiative que les Vieilles canailles ont remis le couvert en 2017 puisque la première série de concerts de 2014 à Paris devait rester unique.

Un seul regret pointe après l’écoute du DVD et du bonus, c’est la brièveté de ce dernier. Quatorze petites minutes, pas une de plus. Certes délicieuses mais on reste sur sa faim. Ceci dit, connaissant l’état de santé de l’idole des jeunes, il ne fallait pas s’attendre à 90 minutes de délires en coulisses et autres surprises façon making of.

L’affaire est pliée d’avance depuis l’annonce de la sortie de ce concert filmé, ce DVD s’annonce comme un must.

L’intégralité du concert sur l’appli DH Radio

Ce n’est pas neuf, à l’approche des fêtes de fin d’année, les nouveautés pleuvent du côté des maisons de disques. CD, vinyles, DVD, Blu-ray et autres sortent par lots et les vendredis à venir ne feront pas exception. Hier non plus avec une multitude de nouveautés dont Brol, la suite d’Angèle, le triple best of de Calogero ainsi que sa copieuse intégrale, l’album de Zucchero, etc. Et le live tant attendu des Vieilles canailles. Ce dernier est d’ailleurs à écouter en intégralité jusqu’à mardi sur la webradio que lui consacre spécialement DH Radio. Pour vivre l’événement, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l’appli disponible tant pour iOS que pour Android et de lancer la musique. Dans les semaines à venir, l’appli DH Radio vous proposera aussi de découvrir dans les trois semaines à venir et dans l’ordre, les nouveaux albums très attendus de Céline Dion, de Coldplay et de Renaud.