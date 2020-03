C'est la mort dans l'âme que le chanteur l'a annoncé sur Instagram.

C'était une des grosse sortie de ce début d'année. Le très attendu second album de Loïc Nottet, Sillygomania, devait être disponible ce vendredi mais sa sortie a été repoussée. Le chanteur s'en est expliqué dans une vidéo postée sur Instagram aujourd'hui. "Avec ce virus, il y a pas mal de chamboulements. Pas mal de magasins ferment et de nombreux autres refusent désormais d'être livrés. Cela veut dire que Sillygomania ne sera pas dans les commerces le 20 mars, ce qui perturbe un peu la sortie que l'on voulait maintenir, explique Loïc Nottet. N ous comprenons tout à fait pourquoi les magasins ferment et les mesures du sécurité qui sont prises. Je ne suis pas en colère contre ça ou contre le gouvernement."

Il dit avoir appris certains éléments pas plus tard que ce mardi à la mi-journée, ce qui impose de repousser la sortie du disque. "On ne peut pas faire autrement si on veut avoir une vraie sortie et pas quelque chose de dispatché. Ce serait dommage d'avoir une disponibilité en digital et pas en physique parce que j'ai bossé sur le support physique aussi, que ce soit sur des photos, des visuels et des petits mots." Il n'imagine pas non pplus de devoir se priver de sénaces de dédicaces et d'aller à la rencontre de son public. "C'est personnellement quelque chose qui me tient à coeur."

Cette décision de report,, il dit la prendre pour le bien du projet et "celui de tous aussi. Notre message n'est pas de vous faire sortir à l'extérieur et de vous faire aller dans les magasins. Restez chez vous!" Il n'y a pas encore de date de report. Il espère pouvoir sortir le disque en mai. "Je croise les doigts", dit-il, manifestement très touché par la décision qu'il a été amené à prendre. "Ca dépendra de ce qu'il se passe, de la quarantaine, si elle est prolongée ou pas."

"Je suis vraiment désolé, conclut-il. Parce que je sais que certains attendent Sylligomaina avec impatience et depuis très longtemps. Je suis moi-même super déçu même si je ne le montre pas trop parce que je n'ai pas envie d'être trop négatif. Vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Il faut être fort face à ce qui nous arrive. Et solidaires. Prenez bien soin de vous et surtout, restez chez vous, c'est très important pour que la vie reprenne son cours au plus vite."