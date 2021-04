Moins de deux ans après L’Adresse, disque de platine, le trio français propose Légende, un disque moins rap, plus pop, et toujours une folle envie d’en découdre sur scène façon rock’n’roll.

Que de chemin parcouru en peu de temps pour 47Ter, groupe originaire de Bailly, dans le 78 comme on dit en France, dans l’ouest de Paris. Il semble déjà bien loin le temps où les compères Blaise, Miguel et Pierre-Paul faisaient des reprises avec des phrasés rap via leur concept On vient gâcher tes classiques proposé sur YouTube. Sorti en octobre 2019, leur premier album intitulé L’Adresse est certifié disque de platine. Rien que ça. Sans compter une poignée de singles tout aussi conquérants avec quatre disques d’or et un de diamant, "Côte Ouest".