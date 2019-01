Avec dix nominations dans huit catégories, Angèle se devait d’être la vedette incontournable de la quatrième cérémonie des D6bels Music Awards qui se déroulait ce vendredi soir.



Si elle n’a pas fait un carton plein, elle est tout de même repartie avec les bras chargés de trois trophées : celui de l’album de l’année, de l’artiste féminine de l’année et de la meilleure chanson française. En revanche, pas un de ses clips, pourtant très léchés, n’a été primé… C’est celui de "Malade", d’Alice on the Roof, qui s’est imposé et la chanteuse repart également avec le prix Pop. Détail piquant, si le public appelé à voter dans neuf des catégories a plébiscité Angèle, celle-ci n’apparaît jamais comme lauréate dans les prix attribués par les professionnels du secteur.

Damso s’est adjugé la couronne d’artiste masculin et Roméo Elvis celle de Groupe en compagnie de son comparse Le Motel. La catégorie Rock&Alternatif a consacré Black Mirros, celle de Dance&Electro Henri PFR, déjà triple lauréat l’an dernier, Sonnfjord est la révélation de l’année et les concerts de Girls In Hawaii ont aussi été salués.