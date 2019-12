Il reste un peu plus d’une semaine avant que 2019 ne tire sa révérence. Comme chaque année à la même période, l’heure est aux bilans. Du côté musical, l’Ultratop a livré ses verdicts et ils sont parfois surprenants, du moins dans les chiffres.

Il va sans dire que le rap est omniprésent dans les classements principaux que sont les top 100 singles et albums. Lil Nas X domine d’ailleurs le premier avec le titre "Old Town Road" qui s’adjuge également le trophée du morceau étant resté numéro 1 le plus longtemps, à savoir douze semaines. Mais la pop et la dance sont en embuscade. Car derrière le rappeur américain, c’est bien Angèle qui pointe le bout du nez avec l’incontournable "Balance ton quoi" qui a dominé le classement pendant sept semaines.

(...)