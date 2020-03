La salle gantoise a aujourd'hui disparu mais une ASBL est restée, qui organise très régulièrement des concerts à Gand et a gardé un esprit novateur. C'est ainsi que, le 18 mars, au Vooruit, Salvador Sobral se produira pour la toute première fois en Belgique.

Le premier vainqueur portugais du concours Eurovision de la chanson (2017) a été acclamé par de nombreux médias étrangers comme la BBC ou le New York Times. Après le concours, il a subi une transplantation cardiaque et le voici de retour avec un nouvel album, Paris Lisboa. Il est accompagné par de grands musiciens portugais comme Julio Resende (piano), André Rosinha (contrebasse) et Bruno Pedroso (batterie).

Paris, Lisboa est le deuxième album de Salvador Sobral. Il chante en quatre langues. On y retrouve les singles Mano a Mano, Cerca del Mar et Anda a estragar-me os planos.

Le concert a lieu le mercredi 18 mars au Vooruit à Gand. Ouverture des portes à 19h30. Prix: 30 € en prévente, 34 € à la caisse.