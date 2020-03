En 2014, les rockeurs britanniques ont été accusés d’avoir plagié l’un de leurs titres phares.

Soulagement pour les légendes du rock. Elles n’ont pas plagié leur tube mythique "Stairway to Heaven", comme l’a déclaré la cour d’appel de San Francisco ce lundi 9 mars. Les onze magistrats présents au procès ont ainsi maintenu un jugement rendu en première instance à Los Angeles en 2016. Il y a six ans, le groupe californien Spirit avait accusé Led Zeppelin d’avoir repris l’air de leur chanson "Taurus". Les Américains estiment que la formation britannique s’est appropriée leur morceau instrumental pour composer les premiers riffs de guitares qui ouvrent le morceau, en sachant que "Taurus" est sorti en 1968, soit trois ans avant "Stairway To Heaven", qui est par la suite devenu l’un des morceaux les plus importants dans l’histoire du rock. La décision du tribunal était donc très attendue.

La plainte a été déposée par Michael Skidmore, en charge de l’héritage de l’auteur du fameux titre "Taurus", Randy Wolfe, connu sous le nom de Randy California, décédé en 1997. Selon lui, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, a copié les riffs de guitares après que les deux groupes aient joué ensemble lors d’un événement. Il estimait les progressions d’accords trop similaires. Les plaignants réclamaient entre 3 et 13 millions de dollars de droits d’auteur. Lors du premier procès, le jury a estimé que les deux titres n’étaient pas "intrinsèquement similaires".

En 2018, ce jugement avait été annulé lors d’une première procédure en appel car le juge estimait que de nombreuses erreurs judiciaires avaient été commises. Les membres de Led Zeppelin ont alors demandé et obtenu une révision de ce jugement par la cour d’appel de San Francisco. Le jugement pris en première instance, basé sur une loi régissant les droits d’auteurs datant de 1909, a donc été maintenu, une fois pour toutes.

Le titre "Taurus" de Spirit (la partie de guitare commence vers 0:40) :

Le titre "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin :