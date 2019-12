La musique latine et le reggaeton dominent largement le classement.

Les classements de fin d’année se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Billie Eilish et Ed Sheeran qui ont largement trusté le haut du podium, notamment celui de Spotify concernant les artistes les plus écoutés, laissent cette fois-ci les premières places à d’autres artistes. La star portoricaine, Daddy Yankee, domine largement le classement des clips musicaux les plus visionnés sur Youtube. En plus d’être en première position, il figure quatrième entouré de J.Balvin pour "China". La musique latine et le reggaeton semblent avoir plu cette année. La K-Pop est également représenté avec le groupe sud-coréen BLACKPINK. Les Américaines Billie Eilish et Ariana Grande cloturent la liste.

1. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Anuel AA, KAROL G - Secreto

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

7. Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

9. Billie Eilish - bad guy

10. Ariana Grande - 7 rings