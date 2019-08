Notre sélection de concerts pour le Brussels Summer Festival.

Aux côtés de la légende du rap français Booba, on retrouve en haut de l’affiche Chris(tine and the queens), le pionier du disco européen Giorgio Moroder ou encore le DJ belge Lost Frequencies. Pour vous aider à naviguer parmi la riche programmation, on vous conseille cinq artistes à ne pas manquer !

Son Lux – 14/08, 19h, Place des Palais

Leur titre "Easy", sorti en 2013, a été visionné plus de 50 millions de fois sur la plateforme vidéo Youtube. Un succès foudroyant pour ce projet électro-pop de l’américain Ryan Lott accompagné par le guitariste Rafiq Bhatia et le batteur Ian Chang. Des arrangements léchés et envoûtants se mélangent à un univers sombre et intimiste. Sur scène, les musiciens vivent de manière viscérale leur musique. Ils viendront défendre leur sixième album Brighter Wounds (2018), un opus complexe où la chaleur de la folk fusionne avec des sons synthétiques et expérimentaux.

Martha Da’Ro – 15/08, 18h, La Madeleine

(...)