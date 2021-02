Initialement programmée du 29 avril au 3 mai 2020, la douzième édition des Aralunaires, à Arlon, avait été reportée en 2021 en raison du coronavirus. La manifestation devait avoir lieu du 28 avril au 2 mai. C’était sans compter sur la persistance de l’épidémie.

Ce lundi 8 février, les organisateurs ont annoncé un nouveau report de l’événement. Il aura lieu, si tout va bien, en septembre. “Les mesures sanitaires en application en Belgique sont prévues jusqu’au 1er mars 2021, sans aucune visibilité après cette date. Or, nous avons besoin de visibilité afin d’organiser un festival dans le respect des artistes, de tous les partenaires, des équipes de bénévoles et de nos festivaliers, indiquent-ils dans leur communiqué. Beaucoup de tâches se planifient bien à l’avance, et les incertitudes que vous connaissez tous empêchent notre petite équipe d’y voir clair et de travailler efficacement sur l’organisation d’un festival qui ne pourrait pas se tenir dans les conditions actuelles. Nous avons dès lors, en concertation avec la Ville d’Arlon, décidé de reporter les Aralunaires 2021 à la fin de l’été, du 8 au 12 septembre 2021.”

En postposant une nouvelle fois le festival, les organisateurs espèrent pouvoir proposer un événement sans restriction majeur. De plus amples détails seront donnés d’ici l’été.

Tous les pass achetés pour l’édition 2020 restent valables précisent-ils.