L’année 2019 se clôture, l’occasion de faire un tour de pistes des plus gros pactoles touchés par les artistes ces douze derniers mois. Selon le classement effectué par le magazine américain Forbes, la superstar Taylor Swift est l’artiste la mieux payée cette année, avec pas moins de 185 millions de dollars gagnés en seulement un an. Celle qui a sorti son septième album studio, Lover, en août dernier, a tiré le gros lot grâce à un nouveau contrat avec une maison de disques et une dernière tournée (Reputation Stadium Tour) extrêmement lucrative.

Kanye West, son pire ennemi depuis les MTV Video Music Awards de 2009, prend lui place sur la deuxième marche du podium. Il a amassé ses 150 millions de dollars, notamment grâce à sa marque de chaussures, Yeezy, devenue ultra-populaire et dont certaines paires peuvent s’envoler à prix d’or. Son dernier opus, Jesus Is King, a cumulé presque 40 millions d’écoutes sur Spotify douze heures après sa sortie. Il signe ainsi le plus gros démarrage de l’histoire de la plateforme de streaming suédoise. L’année dernière, le géant du hip-hop ne figurait pas dans le top 30, il réalise donc une belle performance en se plaçant directement en seconde position.

Sur la troisième marche, se trouve le britannique Ed Sheeran (110 millions de dollars). Une position pas bien surprenante étant donné qu’il a été élu l’artiste de moins de 30 ans le plus riche du Royaume-Uni. Juste après lui se place le groupe de rock californien The Eagles (100 millions de dollars). Si les interprètes de "Hotel California" n’ont plus sorti d’albums studio depuis 2007, ils ont repris la route pour une série de concerts qui s’avère plutôt rentable à en croire les chiffres. Elton John se classe en cinquième position, suivi du couple Jay-Z et Beyoncé qui sont à égalité avec 81 millions de dollars. Les rois de la K-Pop BTS sont 15es avec 57 millions de dollars, il s’agit d’un des rares groupes à avoir une nationalité différente des autres artistes du classement, majoritairement Américains ou Britanniques. U2, la formation la mieux payée de 2018 dégringole et se positionne désormais à la 39e place avec 37 millions de dollars.