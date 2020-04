Lequel des deux groupes était le meilleur ? Le bassiste des Fab Four a donné son avis sur cette question qui taraude les fans depuis des lustres.

Même si l’exercice reste compliqué tant les sources sont nombreuses et divergentes, un constat s’impose : en termes de vente de disques, les Beatles écrasent la concurrence. Certains avancent le chiffre de plus d’un milliard d’exemplaires. D’autres parlent de 600 millions de copies. Et le livre Guinness des records de seulement… 272 millions. Mais ceux-là sont certifiés.

Quoi qu’il en soit, c’est bien plus que les Rolling Stones auxquels l’ouvrage attribue 97,2 millions de ventes officialisées.

En revanche, au niveau de la longévité, les Stones semblent inoxydables. Ils écrasent à plate couture leurs rivaux de Liverpool avec 58 années d’existence contre une petite dizaine pour les Beatles… Mais tout cela ne tranche pas la fameuse question qui divise les fans de l’une comme de l’autre formation : lequel des deux groupes est ou était le meilleur ?

Bien que juge et partie, Paul McCartney a tranché et il s’en est expliqué sur SiriusXM auprès d’Howard Stern. "Ils (les Rolling Stones) sont ancrés dans le blues. Quand ils écrivent des chansons, elles doivent toucher au blues. Nous, (les Beatles) avions des influences un peu plus diverses. Il y a beaucoup de différences entre nous et j’aime bien les Stones." "Mais comme vous, ajoute-t-il en s’adressant à Howard Stern, je pense que les Beatles étaient meilleurs."

Et il enfonce le clou, jugeant que les Rolling Stones suivaient les Beatles dès que ceux-ci faisaient quelque chose. "Nous avons constaté que quoi que nous fassions, les Stones le faisaient peu après. Nous sommes allés en Amérique où nous avons eu beaucoup de succès. Les Stones y sont aussi allés après nous. Nous avons fait l’album Sgt. Pepper, les Stones ont fait un album psychédélique dans la foulée. Il y a beaucoup d’exemples."

Histoire de ne pas se fâcher avec tout le monde, Paul McCartney se montre tout de même très admiratif à propos des Londoniens. "Nous étions de grands amis et nous le sommes toujours. Nous nous admirons mutuellement. Les Stones sont un groupe fantastique. Je vais les voir chaque fois qu’ils sont en concert. C’est vraiment un très, très grand groupe."

Hasard de l’histoire, Paul McCartney et les Stones étaient justement cette nuit tous à l’affiche du concert One World : Together At Home mis sur pied par Lady Gaga et destiné à soutenir le personnel soignant, tout en récoltant des fonds pour lutter contre la pandémie.