Comme chaque année, Mariah Carey est de retour avec “All I Want For Christmas Is You”. Elle n’est pas la seule à tirer profit de la saison.

Chaque année à l’approche des fêtes, c’est la même rengaine. Ou plutôt la même chanson. Par on ne sait quel tour de passe-passe, Mariah Carey et son “All I Want For Christmas Is You” refont surface et envahissent les ondes radios, Internet, les réseaux sociaux et même la télévision. Comme s’il ne pouvait plus y avoir un Noël sans ce duo. Sur YouTube, le clip officiel affiche plus de 710 millions de vues. Sur Spotify, c’est le titre de Noël le plus écouté de tous les temps, devant “Last Christmas” de Wham !, autre incontournable du genre malgré la tristesse de son propos. “All I Want For Christmas Is You”, c’est aussi plus d’un milliard de streams et 10 millions de ventes rien qu’aux États-Unis (5 millions de plus pour le reste du monde) ! Disque de diamant.

Le titre de Mariah Carey truste aussi le sommet du classement des chansons de Noël les plus écoutées dans le monde et en Belgique cette année-ci, suivi par “Last Christmas” de Wham ! On ne change pas une équipe qui gagne. Car 27 ans après sa sortie, le tube coécrit par Mariah Carey et Walter Afanasieff en un quart d’heure à peine, presque sur le coin d’une table, rapporte gros. Un Win For Life à 2,6 millions de dollars par an en moyenne. Soit la bagatelle de plus de 70 millions de dollars depuis sa sortie le 1er novembre 1994 selon les calculs de The Economist. “Make my wish come true”, chante la diva sur son titre emblématique. C’est fait pour ce qui est du compte en banque et cela s’étale sur quatre décennies : les années 90, 2000, 2010 et désormais 2020… Elle sait de quoi elle parle lorsqu’elle cite Marilyn Monroe sur les réseaux sociaux : “Oui, les diamants sont les meilleurs amis des filles”. Faut-il s’étonner de voir le titre repris par les Madonna et autres Kylie Minogue ?

(...)