Parmi les nombreuses parutions ponctuant ses anniversaires, qu’il s’agisse de celui de sa naissance ou de sa mort, il en est un qui a tout pour plaire aux fans. Sorti fin octobre, Johnny vu par ses guitaristes 1960-2017 retrace les cinquante ans de carrière du rocker à travers ce qu’ont vécu et ce que racontent ceux qui l’ont accompagné sur scène ou en studio. Les auteurs, Julien Bitoun et Joffrey Ricome, sont allés à la rencontre des guitaristes et bassistes qui étaient auprès du patron comme il était surnommé, des premiers d’entre eux, dans les années 1960, en la personne de Claude Djaoui, jusqu’à ceux qui étaient à ses côtés à la Madeleine, le jour de ses funérailles, Yarol Poupaud et le fidèle Robin Le Mesurier. Ils sont au total une trentaine à livrer leur témoignage et raconter des anecdotes et des histoires qui, parfois, vous feront tomber à la renverse. Un must à avoir sous le sapin pour les irréductibles du Taulier..

Johnny vu par ses guitaristes, Julien Bitoun et Joffrey Ricome, 168 pages, Hors Collection. Environ 30 euros.