Daft Punk, c’est fini ! Crise sanitaire oblige ou en avaient-ils réellement ras le casque ? Comme souvent dans la communication du mystérieux groupe, aucune raison n’est avancée. Si ce n’est que leur vidéo explicite de 8 minutes, intitulée "Épilogue" (où l’on voit l’un d’eux exploser dans le désert), suivie de l’annonce de leur date de vie et mort (1993-2021) ainsi que la confirmation par leur agent Kathryn Frazier auprès de l’AFP, est sans équivoque : Daft Punk se sépare.

Alors qu’ils avaient fait un retour surprise à Noël dernier avec neuf titres inattendus, le duo formé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo vient de tirer la prise. La dernière fois qu’on les avait entendus, c’était aux côtés de The Weeknd quand ils avaient collaboré à deux de ses titres dont le très daft-punkien "I Feel It Coming".

Une vidéo qui a fait l’effet d’une bombe

Le duo français aura constamment et profondément marqué la musique électronique et dansante, depuis son album Homework (1997) et leur premier hit "Around the World" jusqu’au dernier auréolé du gigantesque tube planétaire "Get Lucky" avec Pharrell Williams.

Entre-temps on leur doit aussi "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" ou encore "Human After All". Leur influence se fait encore sentir et le fera sans doute encore pendant des années. Il suffit de voir l’électrochoc que produit l’annonce de leur séparation. La vidéo, qui vient elle-même d’un film de Daft Punk de 2006 (Electrorama), se terminant même par des paysages accompagnés d’un extrait de "Touch", morceau qui figurait sur l’album Random Access Memories. L’album de tous les records (14 Grammys Awards) pour ceux qui ont aussi collaboré avec Kanye West sur son Yeezus.

Du punk idiot souvent imité, jamais égalé

Pour la petite histoire, leur nom mythique provenait d’un magazine britannique qui les avait qualifiés de la sorte ("daft punk", du "punk idiot") suite à leur premier single de leur précédent groupe Darlin’. Quant à leur rareté (très peu de disques, de concerts ou de télévision) et leur mystère (ils n’ont jamais dévoilé leurs visages en public), ils en ont fait leur marque de fabrique à succès et identifiable entre mille. Souvent imité, le groupe n’a jamais été égalé. Et leurs apparitions surprises, comme leur pyramide lumineuse au festival Coachella en 2006, sont gravées à jamais dans les esprits. Une platine se tourne pour la musique électro avant qu’une nouvelle, mais séparément, s’ouvrira sans doute. Daft et Punk ne vont sûrement pas en rester là. "Les casques de robots, c’est une sorte de micromythologie qui est une construction divertissante. Ce qui pouvait être une démarche strictement personnelle, idéologique ou politique, est devenu une démarche artistique", expliquaient-ils au Matin de Genève en novembre 2007. "Ça nous a permis de garder notre âme d’enfant. Et c’est plus apte à faire rêver les gens que nos visages. On a réussi à travailler sur une sorte de culte de notre projet artistique mais en éliminant tout culte de la personnalité."