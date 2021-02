C'est une vidéo longue de près de 8 minutes et elle n'a pas tardé à être largement partagée sur les réseaux sociaux. Intitulée "Epilogue" et extraite de leur film Electroma de 2006, elle suggère que le groupe Daft Punk va se séparer. L'inscription 1993-2021 laisse penser que le duo français s'arrêtera après 28 ans de collaboration, tout comme... l'explosion des deux artistes, qui se faisaient face dans une longue séquence.

Les quelques doutes ont rapidement été balayés par l'agent du groupe Kathryn Frazier, qui a confirmé la séparation auprès de Pitchwork puis de l'AFP, sans donner plus de précisions.

Actif depuis 1993, le duo formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo a fait danser des générations entières, notamment avec les titres "Around The World", "Da Funk" ou encore "One More Time".