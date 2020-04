Le duo français va signer la bande originale du prochain film de Dario Argento.

Il y a quelques mois, des rumeurs autour du retour du célèbre duo français enflammaient le web. Quelques documents partagés en ligne laissaient présagés un nouvel album à paraitre. Seulement, cette fuite était trompeuse et les images diffusées erronées. Il faut dire que le groupe de musique électronique sait se faire attendre. Sans compter leur collaboration avec The Weeknd sur les titres "Starboy" et "I Feel It Coming" en 2016 et avec Parcels sur "Overnight" en 2017, les deux compères n’ont plus rien sorti depuis Random Access Memories, qui date de 2013.

Il se pourrait bien que les fans voient enfin leur rêve de les voir revenir sur le devant de la scène se réaliser. Dans une interview accordée au quotidien italien La Republica, le réalisateur Dario Argento a annoncé que Daft Punk sera en charge de la bande originale de son prochain film, Occhiali Neri (Lunettes noires).

"Je pense que ce sera un de mes films les plus intéressants. C’est en tout cas ce que disent ceux qui ont lu le scénario, en particulier les Daft Punk, qui signent la bande originale. Ils admirent mon travail et connaissent toute ma filmographie. C’est via des amis à eux qu’ils ont appris que je préparais un nouveau film et ils m’ont téléphoné pour me dire qu’ils voulaient travailler avec moi. On s’appelle très souvent depuis et ils sont très enthousiastes. Ils doivent m’envoyer les premiers morceaux très prochainement et essaieront de venir à Rome dès que cela sera possible", indique le cinéaste italien. Le tournage devait débuter cette année, mais il a du être reporté suite à la crise du coronavirus. Aucune date de sortie ne peut donc, pour le moment, être communiquée.

Ce n’est pas la première fois que Guy Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter s’aventurent du côté du cinéma. Ils ont notamment collaboré avec Disney sur le film Tron : Legacy en 2010. Avant cela, leur album Discovery a servi de bande son au film d’animation japonais Interstella 5555 (2003). Le duo a également écrit et réalisé le long métrage intitulé Daft Punk’s Electroma en 2006.