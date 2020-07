Bien sûr, des chansons comme "Hélène" de Roch Voisine, "Casser la voix" de Patrick Bruel ou "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion furent des succès monumentaux. Mais, tout comme les chansons de Francis Cabrel et de nombreux autres, ce furent des titres qui ont surtout généré des ventes d’albums. Le classement ci-dessous, publié par l’association InfoDisc, est celui des meilleures ventes, en France, des disques 78 tours, 45 tours ou CD singles. Où on est quand même surpris de ne trouver, dans le Top 50, ni Johnny Hallyday, ni les Beatles, ni Elvis Presley.

LE CLASSEMENT des disques vendus

1. "Petit Papa", Noël Tino Rossi, 1946, 5,7 millions

2. "La danse des canards", J.J. Lionel, 1981, 3,5 millions

3. "Belle", Patrick Fiori, Garou et Daniel Lavoie, 1998, 2,22 millions

4. "Candle in the wind", Elton John, 1997, 2 millions

5. "You’re the one that I want", John Travolta et Olivia Newton-John, 1978, 1,8 millions

6. "The Ketchup Song", Las Ketchup, 2002, 1,75 millions

7. "La Lambada", Kaoma, 1989, 1,73 millions

8. "Éthiopie", Chanteurs sans frontières, 1985, 1,72 millions

9. "Aline", Christophe, 1965, 1,65 millions

10. "Chante", Les Forbans, 1982, 1,64 millions