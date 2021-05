Les coups de coeur

La proclamation de ce concours de haut niveau s'est déroulée samedi à 23 heures. Sept nationalités, Une femme et 11 hommes: voilà le tableau des 12 pianistes choisis pour la demi-finale. La Russie et le Japon en comptent 3, la France 2, la Chine, la Lettonie, les Pays-Bas 1 et... la Corée... une sur les 11 candidats inscrits!

Le Français M. Tadokoro est un musicien sensible. Il nous livre un Haydn tout en finesse et vit intensément les Variations de Szymanowsky.

On a pu apprécier le langage imagé et dramatique du Hollandais A. Mikdad (19 ans) dans "Erlkönig", le romantisme et le discours passionné exprimés dans la Ballade de Chopin, du Russe S. Redkin.

Du Français J. Fournel, on retiendra le style mozartien et la puissance de son jeu dans Rachmaninov.

Le Japonais Y. Yoshimi dévoile une nature violente dans "Suggestion diabolique" de Prokoviev et une délicatesse de toucher dans Ravel. L'expression musicale du Chinois X. Zang (21ans, le 7mai!) s'exprime avec un naturel remarquable.

En demi-finale, chaque candidat interprétera un concerto de Mozart, accomagné par l'ORCW, placé sous la direction de Frank Braley; il enchaînera avec un récital et l'oeuvre imposée, commandée au compositeur français Pierre Jodlowski.

La demi-finale se déroulera à huis-clos, à Flagey, du 10 au 15 mai à 16h et 20h.

Rendez-vous sur La Trois, Canvas, Radio Klara et Musiq'3 pour la retransmission en direct.